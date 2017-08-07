Писатель Роман Сенчин впервые проведёт творческую встречу с читателями в Нижнем Тагиле

Роман Сенчин является автором, произведения которого удостоены самых значимых литературных премий в России. Его имя не раз входило в шорт-листы таких премий, как «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер». 12 августа, в День города писатель впервые посетит Нижний Тагил.



Узнать тайны писательского мастерства жители Нижнего Тагила смогут в Театральном сквере у скамейки со скульптурами читателей. Там Центральная городская библиотека организует литературную площадку «Книжный дворик». В течение нескольких часов тагильчане смогут пообщаться с любимым писателем и задать интересующие вопросы.



Помимо Романа Сенчина встречи с читателями проведут писатели Нижнего Тагила и Екатеринбурга. По соседству с «Книжным двориком» раскинется «Читающий бульвар», где все любители качественной литературы смогут приобрести книги по доступной цене от различных издательств, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.