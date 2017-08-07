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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане отметили 80-летний юбилей посёлка Старатель (ФОТО)

7 августа 2017, 06:30Добавить новость
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Посёлок Старатель в Ленинском районе Нижнего Тагила отметил своё 80-летие. Гуляния состоялись 5 августа.

Празднование началось с самого утра. На стадионе расположились различные развлекательные и спортивные площадки. Молодёжь соревновалась в теннисе, стритболе и «городках».

В ДК «Салют» с гастролями выступали артисты Нижнетагильского театра кукол. Они показывали юному зрителю «Красную шапочку».

В полдень праздничная программа продолжилась мероприятием «Ты живешь в моём сердце, Старатель». Под звуки духового оркестра прошёл парад и выступление мажореток.

 

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Жителей посёлка поздравил глава администрации района Геннадий Мальцев. Также торжественную речь произнесла заместитель управляющего Горнозаводским управленческим округом Ольга Третьякова.

В завершение праздника прошёл фестиваль художественной гимнастики перед ДК «Салют».

 

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Фото: издание «Тагильский рабочий»
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