Тагильчане отметили 80-летний юбилей посёлка Старатель (ФОТО)

Посёлок Старатель в Ленинском районе Нижнего Тагила отметил своё 80-летие. Гуляния состоялись 5 августа.
Празднование началось с самого утра. На стадионе расположились различные развлекательные и спортивные площадки. Молодёжь соревновалась в теннисе, стритболе и «городках».
В ДК «Салют» с гастролями выступали артисты Нижнетагильского театра кукол. Они показывали юному зрителю «Красную шапочку».
В полдень праздничная программа продолжилась мероприятием «Ты живешь в моём сердце, Старатель». Под звуки духового оркестра прошёл парад и выступление мажореток.
Жителей посёлка поздравил глава администрации района Геннадий Мальцев. Также торжественную речь произнесла заместитель управляющего Горнозаводским управленческим округом Ольга Третьякова.
В завершение праздника прошёл фестиваль художественной гимнастики перед ДК «Салют».
Фото: издание «Тагильский рабочий»