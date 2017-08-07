Тагильчане отметили 80-летний юбилей посёлка Старатель (ФОТО)

Празднование началось с самого утра. На стадионе расположились различные развлекательные и спортивные площадки. Молодёжь соревновалась в теннисе, стритболе и «городках».



В ДК «Салют» с гастролями выступали артисты Нижнетагильского театра кукол. Они показывали юному зрителю «Красную шапочку».



В полдень праздничная программа продолжилась мероприятием «Ты живешь в моём сердце, Старатель». Под звуки духового оркестра прошёл парад и выступление мажореток.



Жителей посёлка поздравил глава администрации района Геннадий Мальцев. Также торжественную речь произнесла заместитель управляющего Горнозаводским управленческим округом Ольга Третьякова.



В завершение праздника прошёл фестиваль художественной гимнастики перед ДК «Салют».