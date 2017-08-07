Театральный марафон «Театрград для взрослых и ребят» пройдёт в Нижнем Тагиле 12 августа (ФОТО)

12 августа, в День города, в Нижнем Тагиле стартует театральный марафон «Театрград для взрослых и ребят». Мероприятие подобного рода тагильчане увидят впервые.

Сцена для проведения марафона будет установлена за Нижнетагильским драматическим театром. Перед жителями и гостями города выступят все профессиональные театры Нижнего Тагила - Театр кукол, Драматический и Молодёжный театры.

Начало марафона запланировано на 12 августа в 15:00. Начнётся мероприятие с дефиле актёров в костюмах из различных постановок. После начнётся пятичасовой марафон спектаклей, интересных, как для детей, так и для взрослых.

Рядом со сценой разместят палатки, в которых любой желающий сможет познакомиться с театральной жизнью, примерить костюмы и опробовать в деле реквизит, передаёт Нижнетагильский драматический театр.

Финалом марафона будет большой концерт в стиле капустника, который начнётся в 20:00. Закроется Театрград в 21:00.

Фото: Нижнетагильский драматический театр