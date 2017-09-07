Нижний Тагил будет включён в самый длинный туристический маршрут в мире

Туризм и историю строительства собираются объединить авторы проекта «Живые дома Урала» при разработке самого длинного туристического маршрута в мире. В него планируется включить все самые интересные постройки, которые были возведены до революции, а также те, которые построены в наше время. Также будут увековечены имена, биографии и истории строителей.



Шесть уральских городов будут соединены единым маршрутом и представлены в виде интерактивной карты. Среди отобранных кандидатов присутствуют Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Новоуральск, Первоуральск и Невьянск. В каждом городе на объектах строительства прошлого или современности будут отмечены даты постройки, имена, биографии и истории конкретных строителей.



С 4 сентября по 30 сентября любой желающий может предложить здания своего города для включения в маршрут. После окончания первого этапа проекта жюри выберет из предложенных вариантов победителей в каждом из 6 городов в 4 номинациях: «Самая старинная дореволюционная постройка», «Самая оригинальная современная постройка», «Самая интересная история о современном строителе», «Самая интересная история о строителе старинного здания».



Завершить формирование маршрута планируется к концу 2017 года, передаёт пресс-служба саморегулируемой некоммерческой организацией «Уральское объединение строителей», которая является создателем проекта «Живые дома Урала».