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День России, Айвазовский и Анна Каренина
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Дорогие друзья! Не стоит грустить из-за погоды. Возможно, она не самая летняя, но ведь, главное - это солнце внутри! Тем более, посмотрите, какие в городе мероприятия: «Марина» Айвазовского, турнир по футболу, поэтические чтения, концерт в День России и многое другое. Хотите за город? Мы подготовили интересные маршруты для всей семьи. С Днем России, красивых, добрых, удачных выходных!
Анна Каренина. История Вронского
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
8-13 июня, 13:50

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.
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Летний Фестиваль «ГТО»
ГЛК «Гора Белая»
9 июня - 10 июня, 9:30

Современный комплекс Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
В рамках внедрения комплекса ГТО 9-10 июня на территории всесезонного курорта «Гора Белая» состоится II этап летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций. Областной Фестиваль ГТО уже в третий раз пройдет в Свердловской области.


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Выставка «Привлекательные незнакомцы» 18+
Галерея Space Place
пр. Строителей, 1А
9 июня, 17:00

Фотограф В моей работе под названием «Привлекательные незнакомцы» я предлагаю случайным образом выбирать незнакомцев, чтобы сфотографировать их. Я фотографирую их в личном пространстве; их гостиные, спальни, ванные комнаты, задние дворы и в любом месте, которое связано с их личной памятью. Я прошу, чтобы они смотрели на меня, думали обо мне.

«В ходе моей работы я смогла произвести эти близкие моменты в различных средах, ситуациях и с разными людьми, чтобы создать уединение и близость с кем-либо. За сравнительно короткий промежуток времени мне удалось создать интимную среду».
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Нелюбовь
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
8-12 июня, 18:50
Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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«МАРИНА» АЙВАЗОВСКОГО и произведения русских и зарубежных художников XVIII-XX веков
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Уральская, 7
9 июня - 31 июля, 14:00

Море – изменчивое и прекрасное – вдохновляло многих художников. Иногда в их произведениях оно символизировало саму жизнь или вечность, красоту первозданной природы или буйство неуемной стихии. Часто МОРЕ – это культура определенной страны и народа. И, конечно же, у многих из нас МОРЕ связано с путешествиями.



Выставка живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из коллекций Екатеринбургского и Нижнетагильского музеев изобразительных искусств приурочена к юбилею великого русского мариниста – Ивана Константиновича АЙВАЗОВСКОГО.

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Тагильские вечерки
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
ул. Тагильская, д. 24.
10 июня, 17:00

В 17 часов 10 июня в нижнетагильском музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» пройдет праздник, который называют «Зеленые святки».
Он познакомит посетителей мероприятия с традициями его подготовки и проведения. Ансамбль «Соловейко» подготовил специально для этого дня свою программу, состоящую из игр и хороводов.

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Мумия
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
8-12 июня, 9:05, 11:00, 18:00, 21:15, 22:50

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
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Sergey Doronin // Aram // Fedor Rays (vinyl dj's party)
Гора Бар, ул. Огаркова, 2
10 июня, 22:00

Вечеринка У - РА - ГАН! В субботу наши горячо любимые виниловые энтузиасты собираются за диджейским столом, чтобы «запилить» вам музыкальной красоты. На баре волшебство с настойкой с 22.00 до полуночи - всегда 1+1 и танцы, танцы, танцы!
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Первенство России по футболу - III дивизион, Уралец-НТ - Тюмень-Дубль
Стадион «Высокогорец»
ул. Красноармейская, 82А
11 июня, 17:00

«Этим солнечным и жарким летом, насладится игрой нашей команды дома, вы сможете всего два раза. То есть, вырваться из власти сада/огорода и шашлыка/пруда, пару раз, вполне реально! Ибо без Вас, наши болельщики, нам будет очень-очень туго».
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Проект «Стихи на барной стойке» в баре «ГОРА»
Гора Бар, ул. Огаркова, 2
11 июня, 18:00

Вечер состоит из трех этапов:
1. Тематическая часть
2. Конкурс на самое эмоциональное чтение
(прошлый приз: 700 р, 5 конфет, 5 сигарет, карточка «Летуаль», купоны в игровой центр, браслет и еще кое-что)
3. Открытый микрофон
© Заявка на участие в 1 части
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СЕМЕЙНЫЕ ПРОГУЛКИ
Спортивно-развлекательный комплекс "Гора Белая", Уралец

Карта
Медведь-камень,
г. Нижний Тагил

Карта
Лыжная база «Пихтовые горы», Вагонка, ул.Максарева, 3.

Смотровая Площадка ВГОК

Карта
Красивых, добрых, счастливых выходных!
МАРИНА. Айвазовский, Иван Константинович. Девятый вал. Романтизм, реализм.
Выбирайте интересные вам события в Нижнем Тагиле в афише на

Текст, оформление: Камила Мориак

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