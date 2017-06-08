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Новости Нижнего Тагила

Благотворительная Hand Made ярмарка пройдет в Нижнем Тагиле 8 июля

8 июня 2017, 08:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,Россия,Свердловская область,семья,день семьи,парк Бондина,день Петра и Февронии
Во Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля, Нижнетагильская епархия впервые проведёт ярмарку Hand-Made. Мероприятие состоится на площадке парка им. А.П.Бондина.

Акция направлена на сбор денег для нуждающихся семей. Гостей ярмарки также ждёт профессиональная фотосессия, площадка художественных зарисовок и другие развлечения.

С 9:00 часов 8 июля в Скорбященском женском монастыре пройдет праздничное богослужение, а с 12:30 в парке им.Бондина стартуют мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.

Добавим, что праздник призван напомнить россиянам о главных ценностях в жизни. 

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