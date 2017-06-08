Благотворительная Hand Made ярмарка пройдет в Нижнем Тагиле 8 июля

Акция направлена на сбор денег для нуждающихся семей. Гостей ярмарки также ждёт профессиональная фотосессия, площадка художественных зарисовок и другие развлечения.



С 9:00 часов 8 июля в Скорбященском женском монастыре пройдет праздничное богослужение, а с 12:30 в парке им.Бондина стартуют мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.



Добавим, что праздник призван напомнить россиянам о главных ценностях в жизни.