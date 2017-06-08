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Новости Нижнего Тагила

Умная афиша Getticket помогает москвичам искать достойные спектакли и концерты

8 июня 2017, 08:55Добавить новость
культура,отдых,Россия,Москва,афиша
В Москве набирает популярность сервис Getticket, или «умная» афиша, который призван подсказывать пользователям, на какую театральную постановку или концерт сходить. «Фишкой» сервиса являются яркие и ёмкие описания событий, вместо длинных и, порой, скучных рецензий.

Сервис учитывает не только разрекламированные постановки, но и те, которые не были раскручены из-за отсутствия средств у организаторов, передает издание Новые известия.

Приложение не опирается на поисковые запросы из известных поисковых систем. Чаще всего поисковики выдают предложения купить билета на запрос «сходить в театр», да и ряд других организационных сложностей сопровождают тех, кто желает заказать билеты в интернете. Из-за всего этого без внимания остаются по-настоящему достойные постановки, пишут Новые известия.

«Умная афиша» опирается на персональные предпочтения и интересы пользователя. Более того, она упрощает технические стороны культурного досуга. Москвичи по достоинству оценили простой интерфейс и глубокую начинку приложения без лишней информации.

© TagilCity.ru
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