Умная афиша Getticket помогает москвичам искать достойные спектакли и концерты

Сервис учитывает не только разрекламированные постановки, но и те, которые не были раскручены из-за отсутствия средств у организаторов, передает издание Новые известия.



Приложение не опирается на поисковые запросы из известных поисковых систем. Чаще всего поисковики выдают предложения купить билета на запрос «сходить в театр», да и ряд других организационных сложностей сопровождают тех, кто желает заказать билеты в интернете. Из-за всего этого без внимания остаются по-настоящему достойные постановки, пишут Новые известия.



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