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Новости Нижнего Тагила

Шесть семей из Нижнего Тагила приняли участие в финале конкурса «Молодая семья-2017» (ФОТО)

8 августа 2017, 06:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле завершился пятнадцатый по счёту конкурс «Молодая семья». Особенностью конкурса в 2017 году стало то, что он был исключительно вокальный.

Семьи Нижнего Тагила начали бороться за первое место ещё в начале лета. Участников распределили между тремя наставниками - уже состоявшимися артистами, которые ранее работали с начинающими вокалистами.

Конкурсантам предстояло пройти три этапа, в ходе которых они исполняли русскую песню, мировой иностранный хит и выступали сольно.


В финал конкурса попали 6 семей. Финалистов на сцене городского Дворца молодежи приветствовал глава города Сергей Носов.

Будущее Нижнего Тагила за большими, крепкими, здоровыми семьями. Мне очень приятно принимать участие в гала-концерте этого очень доброго, теплого конкурса. Считаю, что проигравших в нем не будет., -- подчеркнул мэр.

 

Участникам финального этапа предстояло не просто исполнить выбранные песни, но и презентовать заранее снятый на них видеоклип. В качестве заключительного испытания финалисты должны были исполнить песню совместно с наставником.

 

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Фото: Сообщество «Нижний Тагил»

Фотоотчёт конкурса «Молодая семья-2017» в Нижнем Тагиле, 07.08.2017


Победителем конкурса «Молодая семья» в 2017 году стала семья Катриш. Они получили из рук главы города сертификат на сумму 100 000 рублей. Деньги семья планирует потратить на туристическую путёвку, передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

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