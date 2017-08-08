Шесть семей из Нижнего Тагила приняли участие в финале конкурса «Молодая семья-2017» (ФОТО)

Семьи Нижнего Тагила начали бороться за первое место ещё в начале лета. Участников распределили между тремя наставниками - уже состоявшимися артистами, которые ранее работали с начинающими вокалистами.



Конкурсантам предстояло пройти три этапа, в ходе которых они исполняли русскую песню, мировой иностранный хит и выступали сольно.



В финал конкурса попали 6 семей. Финалистов на сцене городского Дворца молодежи приветствовал глава города Сергей Носов.





Будущее Нижнего Тагила за большими, крепкими, здоровыми семьями. Мне очень приятно принимать участие в гала-концерте этого очень доброго, теплого конкурса. Считаю, что проигравших в нем не будет., -- подчеркнул мэр.

Участникам финального этапа предстояло не просто исполнить выбранные песни, но и презентовать заранее снятый на них видеоклип. В качестве заключительного испытания финалисты должны были исполнить песню совместно с наставником.

Фото: Сообщество «Нижний Тагил»



Победителем конкурса «Молодая семья» в 2017 году стала семья Катриш. Они получили из рук главы города сертификат на сумму 100 000 рублей. Деньги семья планирует потратить на туристическую путёвку, передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.