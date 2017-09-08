Приложение «Одноклассники» появилось на устройствах с поддержкой Android TV

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила свое приложение «OK.Видео» для устройств с поддержкой Android TV.

Приложение поддерживается телевизорами от таких производителей, как Sharp, Hisense, Sony, Philips, а также мультимедийной приставке Xiaomi’s Mi Box и на игровом портативном устройстве Nvidia Shield.

Для работы приложения не требуется регистрация в «Одноклассниках» и доступно всем пользователям сети. Подобное приложение социальная сеть выпускала в 2016 году – похожая программа была запущена телевизорах LG и Samsung с поддержкой Smart TV.

В новом приложении можно смотреть видео других пользователей соцсети, групп и блоггеров. Также в нем будет представлен контент от телеканалов «Домашний, «Че» и СТС.

Помимо всего прочего, в «ОК.Видео» пользователи смогут смотреть и комментировать прямые эфиры как крупных телеканалов, как Россия 24 и НТВ, так и популярные трансляции из соцсети «Одноклассники». Подобный функционал в скором времени станет доступен владельцам телевизоров со Smart TV.

Авторизовавшись в «ОК.Видео» через свой аккаунт в ОК, пользователи смогут просматривать свои фото и видео, а также откладывать ролики, чтобы просмотреть их позже.

Приложение создавалось с учетом на пользователей телевизоров. Потому в «ОК.Видео» имеется упрощенная авторизация с помощью пульта телевизора. Также оно подбирает подходящее качество видео с учетом устройства, разрешения экрана и скорости соединения интернета. Благодаря этому, можно смотреть видеоконтент с разрешением вплоть до 4К.