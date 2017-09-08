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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин будет участвовать в телепроекте «ТАНЦЫ» на канале ТНТ (ВИДЕО)

8 сентября 2017, 15:05Добавить новость
Нижний Тагил,ТНТ,танцы,телевидение,шоу,участие,кастинг,Самара

Илья Корохин из Нижнего Тагила стал участником телевизионного шоу «ТАНЦЫ» на канале ТНТ. Он стал первым тагильчанином, попавшим на проект.

Как рассказал сам Илья начал заниматься танцами лишь с 2010 года. До этого он интересовался футболом до тех пор, пока не получил травму. После этого он поступил в танцевальную студию, где и увлекся своим новым хобби. Сейчас он живет в Екатеринбурге.

 

Выпуск с участием тагильчанина выйдет 9 сентября. На проекте Илья будет выступать перед жюри в Самаре.

 

 

Видео: «Танцы»

 

 
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