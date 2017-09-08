Тагильчанин будет участвовать в телепроекте «ТАНЦЫ» на канале ТНТ (ВИДЕО)

Илья Корохин из Нижнего Тагила стал участником телевизионного шоу «ТАНЦЫ» на канале ТНТ. Он стал первым тагильчанином, попавшим на проект.

Как рассказал сам Илья начал заниматься танцами лишь с 2010 года. До этого он интересовался футболом до тех пор, пока не получил травму. После этого он поступил в танцевальную студию, где и увлекся своим новым хобби. Сейчас он живет в Екатеринбурге.

Выпуск с участием тагильчанина выйдет 9 сентября. На проекте Илья будет выступать перед жюри в Самаре.