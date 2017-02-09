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Новости Нижнего Тагила

Гран-при и 27 дипломов получили коллективы из Нижнего Тагила на международном конкурсе «Великая страна моя» (ФОТО)

9 февраля 2017, 16:25Добавить новость
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Международный конкурс «Великая страна моя» в рамках проекта «Культура. Искусство. Творчество» состоялся накануне в Нижнем Тагиле. В нем приняли участие около полутора тысяч конкурсантов со всего Урала.

Участники представили свои номера в цирковом, танцевальном, музыкальном, театральном жанрах. Выступления оценивало высококвалифицированное жюри во главе с заслуженным работником культуры РФ Николаем Головиным. Успешно себя показали конкурсанты из нашего ДК «Юбилейный».

Обладателем Гран-при стал коллектив из Нижнего Тагила «Акцент» в номинации «Эстрадный танец».

Тагильчане забрали еще 27 дипломов разных степеней.

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