Гран-при и 27 дипломов получили коллективы из Нижнего Тагила на международном конкурсе «Великая страна моя» (ФОТО)

Международный конкурс «Великая страна моя» в рамках проекта «Культура. Искусство. Творчество» состоялся накануне в Нижнем Тагиле. В нем приняли участие около полутора тысяч конкурсантов со всего Урала.

Участники представили свои номера в цирковом, танцевальном, музыкальном, театральном жанрах. Выступления оценивало высококвалифицированное жюри во главе с заслуженным работником культуры РФ Николаем Головиным. Успешно себя показали конкурсанты из нашего ДК «Юбилейный».





Обладателем Гран-при стал коллектив из Нижнего Тагила «Акцент» в номинации «Эстрадный танец».





Тагильчане забрали еще 27 дипломов разных степеней.



