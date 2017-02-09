| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Семейное мероприятие «Ты с нами» прошло в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

9 февраля 2017, 12:40Добавить новость
город,дети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,Центральная городская библиотека

«Ты с нами» - так называется мероприятие, прошедшее накануне в Центральной городской библиотеке. К участию в нем были приглашены многодетные и замещающие семьи Нижнего Тагила. Для участников была создана приятная дружеская атмосфера.

К мероприятию были подготовлены книжные выставки «Образ семьи в художественной литературе» и «Мы и наша семья». Приглашенным рассказали,  как организовать свой досуг, где отдохнуть с семьей.

Хочется отметить, что «Ты с нами» это не однодневная акция. Это большой список мероприятий для семейного досуга: знакомство с литературой, семейные походы, посещение выставок и других мероприятий. Это способ пообщаться, познакомиться, найти единомышленников.

Каждый маленький и взрослый человек хочет быть понятым и услышанным. И самое главное  - услышанным в своей семье. Все это в своем доме надо строить – строить любовно и бережно. В семье обязательно должен быть человек, который будет читать малышу «нужные книжки», где торжествует добро: где жалеют и выпускают жука, жужжащего между рамами, не превращают в боксерскую грушу старого плюшевого мишку, потому, что он – «друг детства». Такие книжки учат говорить правду, научиться быть смелым, как Том Сойер, не побоявшийся на суде рассказать про индейца Джо, -- поделилась Наталья Викторовна, директор Центральной городской библиотеки, филиала № 7.


город,дети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,Центральная городская библиотекагород,дети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,Центральная городская библиотека
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Ученый назвал планету в честь писателя и основоположника традиций нижнетагильского отряда «Кречетъ» - Владислава Крапивина (ФОТО, ВИДЕО) 24 ноября 2016, 17:17
Как обезопасить себя в интернете расскажут в Центральной библиотеке Нижнего Тагила 6 февраля, 10:00
Вечерняя прогулка «Тагильский светлячок» прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО) 5 февраля, 13:35

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 93
Подписаться на новости