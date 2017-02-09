Семейное мероприятие «Ты с нами» прошло в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

«Ты с нами» - так называется мероприятие, прошедшее накануне в Центральной городской библиотеке. К участию в нем были приглашены многодетные и замещающие семьи Нижнего Тагила. Для участников была создана приятная дружеская атмосфера.

К мероприятию были подготовлены книжные выставки «Образ семьи в художественной литературе» и «Мы и наша семья». Приглашенным рассказали, как организовать свой досуг, где отдохнуть с семьей.





Хочется отметить, что «Ты с нами» это не однодневная акция. Это большой список мероприятий для семейного досуга: знакомство с литературой, семейные походы, посещение выставок и других мероприятий. Это способ пообщаться, познакомиться, найти единомышленников.



