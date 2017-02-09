Семейное мероприятие «Ты с нами» прошло в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

«Ты с нами» - так называется мероприятие, прошедшее накануне в Центральной городской библиотеке. К участию в нем были приглашены многодетные и замещающие семьи Нижнего Тагила. Для участников была создана приятная дружеская атмосфера.
К мероприятию были подготовлены книжные выставки «Образ семьи в художественной литературе» и «Мы и наша семья». Приглашенным рассказали, как организовать свой досуг, где отдохнуть с семьей.
Хочется отметить, что «Ты с нами» это не однодневная акция. Это большой список мероприятий для семейного досуга: знакомство с литературой, семейные походы, посещение выставок и других мероприятий. Это способ пообщаться, познакомиться, найти единомышленников.
Каждый маленький и взрослый человек хочет быть понятым и услышанным. И самое главное - услышанным в своей семье. Все это в своем доме надо строить – строить любовно и бережно. В семье обязательно должен быть человек, который будет читать малышу «нужные книжки», где торжествует добро: где жалеют и выпускают жука, жужжащего между рамами, не превращают в боксерскую грушу старого плюшевого мишку, потому, что он – «друг детства». Такие книжки учат говорить правду, научиться быть смелым, как Том Сойер, не побоявшийся на суде рассказать про индейца Джо, -- поделилась Наталья Викторовна, директор Центральной городской библиотеки, филиала № 7.