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Новости Нижнего Тагила

Передвижной зоопарк в Нижнем Тагиле попал под прокурорскую проверку из-за обращений местных жителей (ВИДЕО)

9 марта 2017, 19:00Добавить новость
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В конце января в Нижний Тагил приехал передвижной зоопарк, который остановился у дома №87 на улице Садовая. Тогда это вызвало жалобы жителей дома, недовольных таким соседством. К ним добавились жалобы посетивших зоопарк тагильчан, возмущенных неприглядными условиями, в которых обитают живые экспонаты. Все это не могло пройти мимо внимания природоохранной прокуратуры, работники которой начали проверку зоопарка.

Видео посещения зоопарка семьёй из Нижнего Тагила появилось не так давно в интернете. Тагильчанин запечатлел, как мартышка ест непонятное месиво, которое выглядит даже хуже, чем холодная манная каша с комочками в школьной столовой.

 

Посмотрите, какие условия. Цена не маленькая, а животные едят отходы, баланду! Грязь, неприятный запах! Пошли с детьми за позитивом, а получили кучу негативных эмоций, -- написал в интернете тагильчанин. 

 

Видео из группы «Черный список Тагила» 

Это сообщение, а также публикации в СМИ, привели к тому, что природоохранная прокуратура Нижнего Тагила и специалисты Роспотребнадзора в конце февраля побывали в передвижном зоопарке с проверкой:

 

В настоящее время итогов проверки пока нет, потому что мы ждём заключения специалистов. Когда соответствующая справка от специалистов поступит, мы сможем определить, есть ли там нарушения и какие следует принять меры прокурорского реагирования, -- рассказал прокурор Денис Исаков.

 

Между тем тагильчане сообщают, что работники зоопарка решили не злоупотреблять гостеприимством и покинули Нижний Тагил вместе с животными и оборудованием. Тем не менее, как уверил Денис Исаков, если специалисты подтвердят факты нарушений, это не поможет руководству зоопарка избежать ответственности:

 

Даже если они покинули город, но при этом что-то нарушили, наказание их настигнет, -- сказал он.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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