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Новости Нижнего Тагила

Праздник для детей с ограниченными возможностями прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 июня 2017, 11:25Добавить новость
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В честь Международного дня защиты детей ДРО ООО «ВОИ» провело традиционное выездное праздничное мероприятие. Оно состоялось 2 июня.

Дети с ограниченными возможностями посетили парк им. Бондина. Доставили их туда на специально для них предоставленном трамвае. Ребята смогли выбрать себе по воздушному шарику любимого цвета.

В парке они катались на аттракционах, пели песни, рассказывали стихи, получали сладкие подарки, ели мороженое, пиццу.

Даже небольшие капризы погоды не смогли испортить ребятам настроение.

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Праздник удался! – отмечают организаторы.

 

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Фото: ДРО ООО «ВОИ»

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