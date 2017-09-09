| регистрация
Новости Нижнего Тагила

День танкиста прошел на площади Славы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 сентября 2017, 19:05Добавить новость
город,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагил
На площади Славы в Нижнем Тагиле в честь празднования Дня танкиста работало несколько площадок. Но центральным мероприятием стал гастрономический фестиваль. Три ведущих ресторанных повара готовили блюда военной кухни.

Для приготовления блюд военной кухни в Нижний Тагил приехали ведущие шеф-повара из Екатеринбурга. «Фронтовой кулеш», «Балтийский флот», тыловая солянка - три ресторанных специалиста воспроизводили блюда военных лет. 

 


город,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагилгород,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагил

 

Пока кулинарные мастера готовили каши и супы, ведущий праздника рассказывал тагильчанам фронтовые анекдоты. Комментатор гастрономического фестиваля рассказывал секреты приготовлений плевой кухни. В перерывах на сцену выходили творческие коллективы с частушками и песнями военных лет.

 

город,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагилгород,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагилгород,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагил

 

В одном из шатров любой желающий мог угоститься гречневой кашей с тушёнкой. Тагильчане выстраивались в очередь, чтобы в непогоду съесть горячую русскую кашу.

город,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагилгород,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагил


Для того, чтобы никто не сомневался в том, что именно так готовили гречку на войне, рядом с шатром стояла настоящая прицепная кухня. В такой же на фронте готовили кашу для солдат.

 

город,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагилгород,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагил

 

Для детей работали площадки по сбору танков из картона и деревянных деталей. Юные тагильчане прыгали на батуте и сражались в битве игрушечных танков. 

 

город,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагилгород,праздник,фестиваль,УралТанк,День танкиста,площадь Славы,гастрономический фестиваль,Нижний Тагил


Жители Нижнего Тагила отмечали День танкиста на площади Славы несмотря на непогоду.  

Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

Фотоотчет: День танкиста на площади Славы в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

© Камила Мориак, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Дмитрий Рогозин выстрелом из гаубицы открыл День танкиста в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
сегодня, 19:05
0 0
День танкиста, выборы и мастер года. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
7 сентября, 20:05
3 7
Игорь Холманских в Нижнем Тагиле: «Танкист - это состояние души» (ВИДЕО)
сегодня, 18:55
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 422
Подписаться на новости