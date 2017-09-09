День танкиста прошел на площади Славы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Для приготовления блюд военной кухни в Нижний Тагил приехали ведущие шеф-повара из Екатеринбурга. «Фронтовой кулеш», «Балтийский флот», тыловая солянка - три ресторанных специалиста воспроизводили блюда военных лет.









Пока кулинарные мастера готовили каши и супы, ведущий праздника рассказывал тагильчанам фронтовые анекдоты. Комментатор гастрономического фестиваля рассказывал секреты приготовлений плевой кухни. В перерывах на сцену выходили творческие коллективы с частушками и песнями военных лет.

В одном из шатров любой желающий мог угоститься гречневой кашей с тушёнкой. Тагильчане выстраивались в очередь, чтобы в непогоду съесть горячую русскую кашу.







Для того, чтобы никто не сомневался в том, что именно так готовили гречку на войне, рядом с шатром стояла настоящая прицепная кухня. В такой же на фронте готовили кашу для солдат.

Для детей работали площадки по сбору танков из картона и деревянных деталей. Юные тагильчане прыгали на батуте и сражались в битве игрушечных танков.



Жители Нижнего Тагила отмечали День танкиста на площади Славы несмотря на непогоду.



