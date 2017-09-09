Евгений Куйвашев поблагодарил Дмитрия Рогозина за возврат RAE в Нижний Тагил (ВИДЕО)

Евгений Куйвашев поблагодарил Дмитрия Рогозина за возвращение выставки RAE в Нижний Тагил, а также поздравил тагильчан с Днем Танкиста.

Уважаемые тагильчане! Уважаемые танкостроители! Вы - гости фестиваля! Я хочу поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина за очень приятную новость, которую он сегодня объявил и поблагодарить его за посещение сегодняшнего мероприятия. И действительно, сегодняшнее мероприятия — это возможность сказать «спасибо»! Спасибо нашим ветеранам! Спасибо Нижнему Тагилу за то, что сделали наше оружие, наши танки, самыми лучшими в мире! Нашим оружием была одержана самая большая победа нашей страны в Великой Отечественной войне. И сегодня наши танкостроители доказывают, что наше оружие самое лучшее. Хочу сегодня поздравить вас всех со всемирными праздником, пожелать всем крепкого здоровья, успехов и дальше, и хорошего настроения!