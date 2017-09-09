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Новости Нижнего Тагила

Евгений Куйвашев поблагодарил Дмитрия Рогозина за возврат RAE в Нижний Тагил (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 18:55Добавить новость
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Среди гостей фестиваля «Уралтанк» был Врио губернатора Свердловской области.

Евгений Куйвашев поблагодарил Дмитрия Рогозина за возвращение выставки RAE в Нижний Тагил, а также поздравил тагильчан с Днем Танкиста.

 

Уважаемые тагильчане! Уважаемые танкостроители! Вы - гости фестиваля! Я хочу поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина за очень приятную новость, которую он сегодня объявил и поблагодарить его за посещение сегодняшнего мероприятия. И действительно, сегодняшнее мероприятия — это возможность сказать «спасибо»! Спасибо нашим ветеранам! Спасибо Нижнему Тагилу за то, что сделали наше оружие, наши танки, самыми лучшими в мире! Нашим оружием была одержана самая большая победа нашей страны в Великой Отечественной войне. И сегодня наши танкостроители доказывают, что наше оружие самое лучшее. Хочу сегодня поздравить вас всех со всемирными праздником, пожелать всем крепкого здоровья, успехов и дальше, и хорошего настроения!

 

Напомним, что Дмитрий Рогозин сообщил, что переезд выставки RAE из Нижнего Тагила в Москвы был ошибкой.

 

Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017

 

 

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