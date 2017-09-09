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Новости Нижнего Тагила

Реконструкция Сталинградской битвы прошла в Нижнем Тагиле на Дне танкиста (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 18:40Добавить новость
Нижний Тагил,УралТанк,реконструкция,Сталингрдская битва,День танкиста
Как уходила на войну танковая колонна «Тагильский рабочий» и как тагильчане сражались в Сталинградской битве - показали на фестивале «Уралтанк».
9 сентября в рамках празднования Дня танкиста был показана историческая реконструкция Сталинградской битвы, а также моменты отправки на фронт тагильчан.

Тревожное прощание с любимыми и родными под гудки паровоза, а также красочная демонстрация боевой мощи и меткости танков тагильского завода - все это увидели зрители фестиваля «Уралтанк» на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.

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Фотоотчет День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017


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