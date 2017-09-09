Реконструкция Сталинградской битвы прошла в Нижнем Тагиле на Дне танкиста (ВИДЕО)

Как уходила на войну танковая колонна «Тагильский рабочий» и как тагильчане сражались в Сталинградской битве - показали на фестивале «Уралтанк».
9 сентября в рамках празднования Дня танкиста был показана историческая реконструкция Сталинградской битвы, а также моменты отправки на фронт тагильчан.
Тревожное прощание с любимыми и родными под гудки паровоза, а также красочная демонстрация боевой мощи и меткости танков тагильского завода - все это увидели зрители фестиваля «Уралтанк» на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.