Сергей Бобунец выступил с концертом в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца состоялся в Нижнем Тагиле вечером 9 сентября.
Выступление московского артиста проходило на площадке перед ДК им. Окунева на Вагонке. Концерт был приурочен к широко отмечаемому в Нижнем Тагиле Дню Танкиста.
Разогревали публику перед концертом Сергея Бобунца творческие коллективы Нижнего Тагила.
Фото: выступление тагильских артистов, 9 сентября, 2017 г.
Сергей Бобунец исполнил для тагильчан все хиты группы «Смысловые галлюцинации».
Фото, видео: онлайн-трансляция концерта у ДК Окунева TagilCity.ru, 9 сентября, 2017г.
Завершился концерт московского артиста грандиозным фейерверком.