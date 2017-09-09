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Новости Нижнего Тагила

Сергей Бобунец выступил с концертом в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 22:50Добавить новость
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Концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца состоялся в Нижнем Тагиле вечером 9 сентября.

Выступление московского артиста проходило на площадке перед ДК им. Окунева на Вагонке. Концерт был приурочен к широко отмечаемому в Нижнем Тагиле Дню Танкиста.

Разогревали публику перед концертом Сергея Бобунца творческие коллективы Нижнего Тагила.

 

 

 

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Фото: выступление тагильских артистов, 9 сентября, 2017 г.


Сергей Бобунец исполнил для тагильчан все хиты группы «Смысловые галлюцинации».

 

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Фото, видео: онлайн-трансляция концерта у ДК Окунева TagilCity.ru, 9 сентября, 2017г. 


Завершился концерт московского артиста грандиозным фейерверком.

 

Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 9 сентября, 2017г.

Фотоотчет: День танкиста на Вагонке, 9 сентября, 2017г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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