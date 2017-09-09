Сергей Бобунец выступил с концертом в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Выступление московского артиста проходило на площадке перед ДК им. Окунева на Вагонке. Концерт был приурочен к широко отмечаемому в Нижнем Тагиле Дню Танкиста.



Разогревали публику перед концертом Сергея Бобунца творческие коллективы Нижнего Тагила.

Фото: выступление тагильских артистов, 9 сентября, 2017 г.



Сергей Бобунец исполнил для тагильчан все хиты группы «Смысловые галлюцинации».

Фото, видео: онлайн-трансляция концерта у ДК Окунева TagilCity.ru, 9 сентября, 2017г.



Завершился концерт московского артиста грандиозным фейерверком.