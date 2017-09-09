Уральский открытый фестиваль российского кино завершился в Екатеринбурге (ФОТО)

С 2 по 8 сентября в Екатеринбурге проходил Уральский открытый фестиваль российского кино. 8 сентября в Театре эстрады состоялась церемония закрытия, на которой жюри подвело итоги и назвало те фильмы, которые заняли призовые места в заявленных номинациях.



За время работы фестиваля открытые площадки, где демонстрировались, в общей численности, 120 фильмов посетили 36 000 зрителей. По словам организаторов конкурса, это число тех, кому удалось заполучить бесплатные билеты и занять сидячие места в зрительном зале. Число зрителей, которые «зайцами» проникали на показы и выстраивались в длинные очереди, не поддаётся подсчёту.



Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», к безбилетникам никаких мер не применялось. Уральский открытый фестиваль российского кино изначально задумывался для зрителя и участники были только рады видеть очереди, которые выстраивались, чтобы посмотреть привезённые на фестиваль кинокартины.

Фото: Вечерний Екатеринбург