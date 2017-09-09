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Новости Нижнего Тагила

Дмитрий Рогозин выстрелом из гаубицы открыл День танкиста в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 19:05Добавить новость
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День танкиста в Нижнем Тагиле открыл вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Выстрелом из артиллерийской гаубицы он дал старт фестивалю.

9 сентября в Нижнем Тагиле проходит День танкиста. На полигоне «Старатель» прошли главные мероприятия праздничного дня – реконструкция Сталинградской битвы, со дня которой исполняется 75 лет, и танковый биатлон.

Открыл празднование Дня танкиста вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Старт фестивалю был дан выстрелом из артиллерийской гаубицы. Во время приветственной речи вице-премьер сказал, что перенос выставки RAE в Москву был ошибкой и пообещал, что в 2018 году в Нижнем Тагиле будет проведена 

специализированная военная конференция.

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Фотоотчет: День Танкиста в Нижнем Тагиле, 09.09.2017


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