Дмитрий Рогозин выстрелом из гаубицы открыл День танкиста в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 сентября в Нижнем Тагиле проходит День танкиста. На полигоне «Старатель» прошли главные мероприятия праздничного дня – реконструкция Сталинградской битвы, со дня которой исполняется 75 лет, и танковый биатлон.



Открыл празднование Дня танкиста вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Старт фестивалю был дан выстрелом из артиллерийской гаубицы. Во время приветственной речи вице-премьер сказал, что перенос выставки RAE в Москву был ошибкой и пообещал, что в 2018 году в Нижнем Тагиле будет проведена

специализированная военная конференция.







