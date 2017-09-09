Дмитрий Рогозин выстрелом из гаубицы открыл День танкиста в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

День танкиста в Нижнем Тагиле открыл вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Выстрелом из артиллерийской гаубицы он дал старт фестивалю.
9 сентября в Нижнем Тагиле проходит День танкиста. На полигоне «Старатель» прошли главные мероприятия праздничного дня – реконструкция Сталинградской битвы, со дня которой исполняется 75 лет, и танковый биатлон.
Открыл празднование Дня танкиста вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Старт фестивалю был дан выстрелом из артиллерийской гаубицы. Во время приветственной речи вице-премьер сказал, что перенос выставки RAE в Москву был ошибкой и пообещал, что в 2018 году в Нижнем Тагиле будет проведена
специализированная военная конференция.