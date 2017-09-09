Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает ошибкой отмену RAE в Нижнем Тагиле

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 9 сентября прилетел в Нижний Тагил, чтобы посетить День танкиста на полигоне поселка Старатель. В ходе визита он заметил, что отмена проведения выставки вооружения в Нижнем Тагиле была ошибкой.

Рогозин отметил, что сейчас празднование Дня танкиста проходит без привычной выставки. Однако Нижний Тагил достоин того, чтобы RAE вернулась вместе с обширной международной программой. Вице-премьер сообщил, что в следующем году для тагильчан кроме танковых представлений пройдет специализированная выставка вооружения.





Напомним, выставка вооружения Russia Arms Expo была перенесена в Москву.

Мы эту ошибку исправим. Нижний Тагил достоин такого мероприятия и мы не можем его у Нижнего Тагила отбирать, -- сообщил Дмитри Рогозин.

Глава города Сергей Носов, приветствуя участников Дня танкиста на полигоне Старатель высказал слова благодарности.