Житель Нижнего Тагила прошёл отборочный тур шоу «Танцы» (ВИДЕО)

На отборочном туре шоу «Танцы» в Самаре выступил житель Нижнего Тагила. Илья Крохин вышел на сцену в костюме пугала: соломенная шляпа, рубаха с прорехами и палка, вставленная за спиной. Больше, чем внешний вид, жюри удивил стиль танца, который представил на сцене 23-летний тагильчанин.



Илья стал заниматься танцами после того, как у него случилась частичная амнезия. Молодого человека избили, в результате чего он на некоторое время потерял память. После выписки из больницы Илья увидел на улице танцующих людей и решил заниматься танцами. Ему пришлось сдавать металлолом, чтобы заработать на абонемент для танцевальных курсов. Затем был перелом ноги, после которого врачи говорили, что о танцах следует забыть. Но Илья не бросил любимое занятие, выступал на одной ноге и, в итоге, пришёл на отборочный тур шоу «Танцы».



Выступление Ильи поначалу вызвало неоднозначную оценку жюри. Внешний вид танцора привлёк внимание, но, по мнению судей, полностью раскрыть себя Илье мешала палка, которая являлась частью образа пугала. Убрав её, молодой человек под ту же музыкальную композицию исполнил ещё несколько движений. Правда, повторное выступление не затянулось надолго. Увидев способности нижнетагильского танцора музыку остановили, и Илья услышал заветное «Ты в Танцах!».





Видео: ТНТ (выступление Ильи Крохина с 23 минуты)