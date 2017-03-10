Сергей Носов: «Реконструкция парка металлургов в Нижнем Тагиле - долгий и непростой путь»

Что касается реконструкции парка культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое. Могу вам сказать, что мы находимся в самом начале долгого и непростого пути. Действительно, эскизные проекты его благоустройства, также как и проекты других мест отдыха тагильчан прорабатываются. Это прямые функции управления архитектуры и градостроительства администрации города, работа над ними ведется постоянно. Но эскизный проект — это только первый шаг. Предстоит сделать геологические изыскания, получить экспертные заключения, провести работы над проектно-сметной документацией, определить источники финансирования и найти средства на реализацию проекта, -- сказал Сергей Носов.

Вполне понятно, что только эти работы могут занять значительное время. Однако на пути к началу реконструкции есть ещё одно препятствие — водопроводные трубы. В администрации уверены, что перед тем как проводить благоустройство, необходимо убедиться, что трубы находятся в надлежащем состоянии, и отремонтировать их, если потребуется:

В настоящее время в районе, прилегающем к парку, есть магистральные линии тепло- и водоснабжения, которые необходимо обследовать и, возможно, принять решение об их замене. Это повлечет за собой работы по снятию и восстановлению на определенных участках улицы Металлургов дорожного полотна и поднятию трамвайных путей, выполнение мероприятий по ремонту расположенных рядом с парком многоквартирных домов, -- подчеркнул мэр.

Пока решаются все эти вопросы, город будет продолжать поддерживать парк в надлежащем порядке.

Вопрос благоустройства территории парка культуры и отдыха металлургов комплексный. Иначе его не решить. Пока не найдены инженерные решения и не определена окончательная сумма средств на реконструкцию парка, мы будем заниматься содержанием этой территории, -- сообщил Сергей Носов.

Расположенный в Нижнем Тагиле неподалёку от озера Вязовка парк является популярным местом отдыха жителей Тагилстроя. Эта популярность вполне заслужена — парк может похвастаться большими и красивыми деревьями, сохранившейся советской архитектурой площадок для отдыха и несколькими водоёмами, через которые перекинуты два мостика. В парке есть места для занятий спортом, а также мемориальный комплекс — площадь Боевой славы металлургов.



Прямо сейчас в Нижнем Тагиле идет строительство совершенно нового парка на Вые. В пойме реки Тагил, между двух автомобильных мостов, ко Дню города будет создана зона отдыха для тагильчан. Там найдётся место как для просто желающих отдохнуть, так и для тех, кто предпочитает активный отдых.