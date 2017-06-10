Зоны для пикников, пляж и другие рекреации могут появиться в парке «Народный» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На совещании под руководством мэра Сергея Носова обсуждалось обустройство зон отдыха на территории «Народного».



Пляж будет отсыпан речной галькой, а русло реки будет очищено. Так, в жаркий день тагильчане при желании смогут окунаться в реку, передает пресс-служба мэрии.



Вторая часть парка станет местом для организации пикников. Для этого будут обустроены газоны. Также здесь разместят шезлонги.



Максимально далеко от воды будет возведено летнее кафе, поляна для организации шашлыков, две площадки для детей и еще три для занятия спортом. Будет рекреация с аттракционами и две зоны с доступом в интернет и танцевальные площадки.



Кроме того, в парке, по замыслу проектировщиков, для разных сезонов будет работать прокат оборудования: велосипедов, лыж, коньков.



В завершении совещания Глава дал поручение в течение двух недель доработать проект, учитывая особенности использования тагильчанами этой зоны для отдыха.