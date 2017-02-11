Уральская телекомпания «Ермак» закрылась из-за отстутствия финансирования

Как пишет Е1, причиной прекращения вещания стала нехватка финансирования. На телеканал должен был придти новый инвестор, который проанализировал ситуацию и сообщил, что не видит смысла производить финансовые вливания в данную компанию.





На «Ермаке» была своя специфика. Много командировок, разъездов по регионам. До того, как начался спад, канал выполнял свою главную функцию: в одном выпуске собирал самые интересные новости по УрФО. Но в последние месяцы из-за недостатка финансов работа была практически парализована. Кроме того, людям перестали платить зарплату. От руководства мы слушали постоянные отговорки, якобы деньги будут завтра-послезавтра. А накануне нас просто поставили перед фактом, что СМИ ликвидируется. Чтобы выбить свои деньги, сотрудники уже обратились в прокуратуру. Тем временем полпредство, работу которого освещал «Ермак», не торопится помогать нам с этой проблемой, -- рассказал бывший сотрудник телекомпании.