Известная московская актриса сорвала спектакль в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга пожаловались на организаторов спектакля «Здравствуйте, я ваша теща». Как сообщают зрители, они пришли на спектакль посмотреть на игру московских актеров. Однако на сцену вышел совершенно другой состав.

Сначала люди не понимали, думали, может, сейчас выйдут заявленные актёры, но их не было. Может, это наши какие-то актёры были, но люди просто стали вставать и выходить. Билеты стоят от 2 тысяч и выше, полный зал был. Объявление висело где-то на окраине, это потом, когда уже все начали выходить, они на дверь повесили объявление, где указано, что многих актёров заменили, -- рассказала Е1.RU посетительница театра Надежда.









Причины срыва спектакля очень удивили театралов. Например, одной из причин, как видно из объявления, является алкогольное опьянение Татьяны Кравченко.





Многие екатеринбуржцы обратились в кассы за возвратом денежных средств. Создался настоящий ажиотаж. Вернули не полную стоимость билета. Некоторые отказались участвовать в битве за потраченные средства и просто ушли.



