Выставка беспородных животных пройдет 19 марта в ДК Школьников в Нижнем Тагиле

19 марта в Нижнем Тагиле в ДК Школьников пройдет выставка беспородных животных.

Мероприятие состоится в период с 11:00 до 17:00, взять четвероногого друга смогут все горожане достигшие 25 лет. Для этого нужно иметь при себе паспорт для заключения договора.





Все взрослые животные стерилизованы, на стерилизацию малышей предоставляется скидка. Также, можно оказать благотворительную финансовую помощь или привезти животным сухие корма для кошек КЭТ ЧАУ, ROYAL CANIN. Для собак – крупы и субпродукты. Не лишними будут переноски, когтеточки, подстилки, поводки, впитывающие пеленки.





На выставку нужны волонтеры с автомобилем и фотографы. Всю информацию можно узнать по телефону: 8-900-042-35-65.