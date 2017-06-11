Школьники Нижнего Тагила повторяли сказки Пушкина на празднике в городской библиотеке (ФОТО)

Школьники, принимавшие участие в программе, смогли поучаствовать в создании «Сказки о рыбаке и рыбке». Ребята несколько изменили сюжет, добавив озорную проказницу рыбку, которая вместо корыта подарила старухе и старику сварливый холодильник, а вместо землянки - избушки на курьих ножках, передает пресс-служба учреждения.





В других конкурсах ребята тренировали свое актерское мастерство, отгадывали, кому из сказочных персонажей принадлежит та или иная вещь, а также проверяли знания сказок великого Александра Сергеевича Пушкина.

Фото: пресс-служба Центральной библиотеки города