| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Воспитанники ГДДЮТ сразились на танцполе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

11 июня 2017, 09:45Добавить новость
город,дети,конкурс,концерт,Нижний Тагил,победа,праздник,Россия,Свердловская область,школа,школьники,ГДДЮТ
На минувшей неделе в ГДДЮТ холл на втором этаже превратился в настоящий танцпол. Дело в том, что участники лагеря «Ребячий особняк» принимали участие в традиционном конкурсе «Стартинейджер».

Команды боролись за право стать самой зажигательной и самой танцующей. Программа проводилась в три этапа - визитка, конкурс капитанов и импровизация.

На танцполе под самую разную музыку ребята смогли изобразить всё - начиная от народных танцев и заканчивая телодвижениями под модные хиты, передает пресс-служба ГДДЮТ.

Ребята не только весело провели время, но и распределились по местам: 1 место – 3, 6, 9 отряды, 2 место – 1, 2, 5, 10, 11 отряды, Лауреат 1 степени – 7 отряд, Лауреат 2 степени – 8 отряд, Лауреат 3 степени – 4 отряд.

 

город,дети,конкурс,концерт,Нижний Тагил,победа,праздник,Россия,Свердловская область,школа,школьники,ГДДЮТгород,дети,конкурс,концерт,Нижний Тагил,победа,праздник,Россия,Свердловская область,школа,школьники,ГДДЮТгород,дети,конкурс,концерт,Нижний Тагил,победа,праздник,Россия,Свердловская область,школа,школьники,ГДДЮТ
Фото: пресс-служба ГДДЮТ
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , ,
Финал конкурса «Вектор успеха» прошел в Нижнем Тагиле: тагильчане среди победителей 14 декабря 2016, 08:10
Праздник Книги и Чтения прошел в ГДДТЮ для юных читателей Нижнего Тагила (ФОТО) 30 марта, 09:00
Конкурс среди юных пожарных пройдет в Нижнем Тагиле 16 марта 14 марта, 09:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 119
Подписаться на новости