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Новости Нижнего Тагила

Три новых спектакля будут представлены тагильчанам в Драматическом театре (ФОТО)

11 сентября 2017, 16:35Добавить новость
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В сентябре Нижнетагильский драматический театр представит зрителям новые постановки.

Три новых спектакля войду в новый проект «Театр рядом». Его смысл заключается в представлении постановок малых форм. Зрители станут одними из участников истории спектакля.

 

В сентябре нижнетагильских зрителей ждут две постановки, входящие в проект. Они созданы молодыми режиссерами на Лаборатории по современной драматургии. До этого спектакли были могли увидеть лишь близкие друзья театра. Но вскоре их смогут увидеть все жители Нижнего Тагила.

 

22 и 23 сентября в Драмтеатре можно будет увидеть новых два спектакля из трех. Первый – постановка по рассказу Александра Солженицина «Случай на станции Кочетова», которая поведает о фатальном выборе и его последствиях на фоне войны. Спектакль пройдет на сцене, на которой будут и зрители. Постановка начнется в 19 часов.

 

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Второй спектакль «Земля Эльзы» является пронзительной историей о любви. Сама постановка будет доработана и «переедет» с малой сцены на большую. Начало спектакля в 18 часов.

 

Также в проект входит постановка для детей «Принцесса и горошина». Информация о том, когда спектакль будет представлена зрителям, появится позже, сообщает Нижнетагильский драматический театр.

 

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Фото: Нижнетагильский Драматический театр
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