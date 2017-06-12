Полторы тысячи екатеринбуржцев хором исполнили гимн страны в День России

Это уже стало традицией для Екатеринбурга встречать День России хоровым пением. Акция носит название «Хором славим Россию и город». В этом году в ней приняли участие полторы тысячи человек.



Запевалами стали певцы самых разных коллективов – народных, детских, ветеранских и любительских. Помогали профессионалам все желающие горожане, передает Комсомольская правда-Урал.



Текст с песнями и гимном раздавали волонтеры. Поэтому спеть хором смогли все. Сообщается, что пение было слышно далеко за пределами Исторического сквера.