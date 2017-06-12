Полторы тысячи екатеринбуржцев хором исполнили гимн страны в День России

В столице Урала, как и в других городах страны, прошло празднование Дня России. Екатеринбуржцы вышли на улицы города, чтобы хором исполнить гимн Российский Федерации.
Это уже стало традицией для Екатеринбурга встречать День России хоровым пением. Акция носит название «Хором славим Россию и город». В этом году в ней приняли участие полторы тысячи человек.
Запевалами стали певцы самых разных коллективов – народных, детских, ветеранских и любительских. Помогали профессионалам все желающие горожане, передает Комсомольская правда-Урал.
Текст с песнями и гимном раздавали волонтеры. Поэтому спеть хором смогли все. Сообщается, что пение было слышно далеко за пределами Исторического сквера.