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Новости Нижнего Тагила

Праздник в честь Петра и Февронии пройдет у музыкального фонтана в Нижнем Тагиле

12 сентября 2017, 07:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,Россия,Свердловская область,день Петра и Февронии
В субботу 16 сентября у музыкального фонтана на площадке Театрального сквера состоится молебен. Мероприятие приурочено к акции «Истинная любовь».

В этот день в Театральном сквере у фонтана горожане и гости города смогут поприсутствовать на празднике в честь Петра и Февронии Муромских, 

Организаторами мероприятия являются работники Скорбященского женского монастыря. В монастыре сообщили, что тагильчанам предложат задуматься о жизнях детей, которые не смогли появится на свет.

Добавим, день памяти Петра и Февронии также отмечается 8 июля. Его иначе называют День семьи, любви и верности.

 
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