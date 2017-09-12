Праздник в честь Петра и Февронии пройдет у музыкального фонтана в Нижнем Тагиле

В субботу 16 сентября у музыкального фонтана на площадке Театрального сквера состоится молебен. Мероприятие приурочено к акции «Истинная любовь».
В этот день в Театральном сквере у фонтана горожане и гости города смогут поприсутствовать на празднике в честь Петра и Февронии Муромских,
Организаторами мероприятия являются работники Скорбященского женского монастыря. В монастыре сообщили, что тагильчанам предложат задуматься о жизнях детей, которые не смогли появится на свет.
Добавим, день памяти Петра и Февронии также отмечается 8 июля. Его иначе называют День семьи, любви и верности.