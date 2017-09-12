Тагильчане приглашаются к участию в мероприятиях к юбилею Мамина-Сибиряка

«Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка» - такое называние носит акция, организованная Администрацией Нижнего Тагила и Центральной городской библиотекой.

Мероприятие приурочено к 165-летию со дня рождения известного уральского писателя.





Организаторы считают, что это хорошая возможность напомнить читателям о глубоких и трогательных произведениях Мамина-Сибиряка. Среди них всем известная «Серая шейка».





К участию в акции приглашаются все учреждения, которые готовят творческие вечера, квесты, выставки и прочее.





Само мероприятие состоится 7 ноября. В этот день во всех учреждениях, участвующих в акции, будут звучать произведения Мамина-Сибиряка. Фото и видео участники акции опубликуют в интернете с хэштегами #МаминСибиряк165 #МаминСибирякЧитаем, #ЧитаемМаминаСибиряка.