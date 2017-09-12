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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане приглашаются к участию в мероприятиях к юбилею Мамина-Сибиряка

12 сентября 2017, 13:30Добавить новость
администрация,культура,Нижний Тагил,читатели,акция,библиотека,Мамин-Сибиряк,писатель

«Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка» - такое называние носит акция, организованная Администрацией Нижнего Тагила и Центральной городской библиотекой.

Мероприятие приурочено к 165-летию со дня рождения известного уральского писателя.

Организаторы считают, что это хорошая возможность напомнить читателям о глубоких и трогательных произведениях Мамина-Сибиряка. Среди них всем известная «Серая шейка».

К участию в акции приглашаются все учреждения, которые готовят творческие вечера, квесты, выставки и прочее.

Само мероприятие состоится 7 ноября. В этот день во всех учреждениях, участвующих в акции, будут звучать произведения Мамина-Сибиряка. Фото и видео участники акции опубликуют в интернете с хэштегами #МаминСибиряк165 #МаминСибирякЧитаем, #ЧитаемМаминаСибиряка.

 
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