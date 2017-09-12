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Новости Нижнего Тагила

Дети из многодетных семей Нижнего Тагила сходили в кино на «Заячью школу»

12 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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В начале осени воспитанники социально-реабилитационного центра Ленинского района побывали в кинотеатре «Красногвардеец», где им был показан мультфильм «Заячья школа».

Детская картина повествует о зайце Максе, жителе пыльного города. После очередной авантюры, которую устроил Макс и его друзья, главный герой оказывается в лесу. Там ему приходится спасаться от лис в месте под названием «Заячья школа», о которой в заячьем обществе ходили легенды. В итоге Макс именно там находит своё предназначение в том, чтобы дарить людям пасхальные яйца.

Дети и их воспитатели оценили мультфильм по достоинству, ведь в нем затронуты самые разные жизненные темы.

В подарок ребятам вручили мягкие игрушки. Маленькие гости, в свою очередь, выразили пожелания о проведении других подобных мероприятий.

 
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