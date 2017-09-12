Дети из многодетных семей Нижнего Тагила сходили в кино на «Заячью школу»

Детская картина повествует о зайце Максе, жителе пыльного города. После очередной авантюры, которую устроил Макс и его друзья, главный герой оказывается в лесу. Там ему приходится спасаться от лис в месте под названием «Заячья школа», о которой в заячьем обществе ходили легенды. В итоге Макс именно там находит своё предназначение в том, чтобы дарить людям пасхальные яйца.





Дети и их воспитатели оценили мультфильм по достоинству, ведь в нем затронуты самые разные жизненные темы.





В подарок ребятам вручили мягкие игрушки. Маленькие гости, в свою очередь, выразили пожелания о проведении других подобных мероприятий.