Танцоры-любители из Нижнего Тагила стали лауреатами международного конкурса танцев (ФОТО, ВИДЕО)

Своё мастерство выступления на сцене тагильчане продемонстрировали 12 февраля в Екатеринбурге. Выступление проходило в рамках номинации «Современный танец, от 18 лет». Примечательно, что первое место в этой номинации так никому и не досталось:

Мы решили проверить свои силы и попробовать себя на международном уровне. Мы очень рады успеху. Мы даже не ожидали, что нам дадут лауреата 2-й степени. В нашей номинации второе место дали ещё одному коллективу. Первое место так и осталось никем не занято, -- рассказала участник коллектива Ольга Тарасова.

На сцене выступили 10 тагильчан. В коллектив они объединились летом, когда руководитель Мария Воротникова пригласила всех желающих тренироваться в танцевальном искусстве:

Летом она собрала группу людей, которые когда-то занимались танцами. Мы поставили номер и решили принять участие в конкурсе. У нас коллектив любителей. Мы не профессионалы, не хореографы. Просто ребята, которые любят быть в движении.

В составе жюри участвовала хореограф из Германии Гайгес Ула. Она довольно строго судила участников, однако к выступлению тагильчан отнеслась благосклонно:

Когда говорили об ошибках, она сказала, что некоторым коллективам ставила нули. Конкурс был действительно сложным, мы соревновались с ребятами-профессионалами, которые учатся в колледже искусств, -- вспоминает Ольга Тарасова.

Ребята не собираются почивать на лаврах и будут продолжать репетировать, ведь уже 25 февраля они поедут на новый конкурс. А в мае на сцене Дворца молодёжи в Нижнем Тагиле коллектив собирается продемонстрировать танцевальную театральную постановку.

В конце января юные тагильчане взяли призовые места на мировом турнире по танцам.