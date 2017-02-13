Участники шоу «Танцы» на ТНТ выступят в Нижнем Тагиле

Массу незабываемых эмоций обещает тагильчанам предстоящая шоу-программа участников «Танцев» на ТНТ.

Мероприятие состоится в ДК «Окунева» 20 февраля в 19.00. Стоит заметить, что тагильчанам повезло увидеть высококачественную программу с элементами шоу, где все действо будет сопровождаться свето и видео эффектами, будет использоваться около 50 наименований светотехники. Дополнит выступление огромный экран с качественным изображением.





Жители города смогут погрузиться в атмосферу субботнего шоу «Танцы» в реальности.





Получить незабываемые эмоции приглашаются все желающие, билет может стать отличным подарком близким людям на 14 февраля. Шоу такого уровня еще не посещало наш город.





Цены на билеты полностью оправдает качество программы. Билеты можно приобрести в кассах города или заказать бесплатную доставку.





