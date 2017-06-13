Более 7 миллионов человек приняли участие в мероприятиях в честь Дня России

На момент 20:30 по московскому времени во всех регионах страны состоялись праздничные мероприятия - шествия, концерты, построения, хоры, фестивали и многие другие акции. В них приняло участие более семи миллионов россиян.



Сообщается, что нарушений общественного порядка, а также ЧС во время торжеств зафиксировано не было.



Добавим, что безопасность на улицах городов обеспечивали сотрудники МВД, Росгвардии, дружинники, казаки и сотрудники ЧОП.