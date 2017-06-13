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Новости Нижнего Тагила

Более 7 миллионов человек приняли участие в мероприятиях в честь Дня России

13 июня 2017, 09:00Добавить новость
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Более 7 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России. Об этом сообщают в пресс-службе МВД РФ.

На момент 20:30 по московскому времени во всех регионах страны состоялись праздничные мероприятия - шествия, концерты, построения, хоры, фестивали и многие другие акции. В них приняло участие более семи миллионов россиян.

Сообщается, что нарушений общественного порядка, а также ЧС во время торжеств зафиксировано не было.

Добавим, что безопасность на улицах городов обеспечивали сотрудники МВД, Росгвардии, дружинники, казаки и сотрудники ЧОП.

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