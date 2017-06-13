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Новости Нижнего Тагила

Праздник для детей-именинников был устроен в обществе инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила (ФОТО)

13 июня 2017, 14:55Добавить новость
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Клоун Клепа со своей подружкой пришли поздравить детей-инвалидов с их днем рождения в ДРО ООО «ВОИ» Нижнего Тагила. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья Дзержинское общество инвалидов Нижнего Тагила устроило день именинника. Дети, родившиеся во втором квартале, получили подарки и приняли участие в развлекательной программе, подготовленной специально для них.

В гости к именинникам с веселыми поздравлениями пришли клоун Клепа и его подружка из благотворительного фонда «Преображение».

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Сначала Клепа прочитал ребятам стихи, а затем сами дети показали творческие номера, за что все получили игрушки.

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Клоун задавал именинникам вопросы и за каждый правильный ответ вручал сладкий приз. Дети водили хоровод, участвовали в веселых развлечениях. В конце мероприятия всех ждал сладкий стол, фрукты. Для взрослых, пришедших на праздник, был разыгран небольшой приз.

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ДРО ООО «ВОИ» Нижнего Тагила

 

Детям вручили подарки ко дню рождения. Кто-то получил футбольный мяч, кто-то железную дорогу, кто-то наручные часы. В конце мероприятия детей ждала дискотека с шарами. 

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