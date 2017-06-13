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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка стала победительницей конкурса «Мисс УИС 2017» в Свердловской области (ВИДЕО)

13 июня 2017, 11:05Добавить новость
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В Свердловской области завершился конкурс «Мисс УИС 2017». Победительницей в нем стала тагильчанка Ольга Финодеева.

Сотрудница ИК-6 получила корону из рук временно исполняющего полномочия начальника ГУФСИН полковника внутренней службы Олега Давиденко. Заметим, что победительница работает на должности мастера цеха в ИК-6. Под ее руководством заключенные шьют костюмы различной сложности.

Все участницы получили цветы из рук благодарных зрителей и доказали, что в ГУФСИН работают не просто профессионалы, но еще и красивые, талантливые девушки.


Видео: ГУФСИН Свердловской области

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