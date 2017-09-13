| регистрация
Новости Нижнего Тагила

100 волонтёров с Урала отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

13 сентября 2017, 06:05Добавить новость
благотворительность,город,Екатеринбург,помощь,Свердловская область,фестиваль,Сочи,волонтеры
Уральские волонтёры примут участие в мероприятиях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 100 молодых людей из Свердловской области прошли обучение и готовы отправиться в Сочи.

В октябре в Сочи пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Для помощи в организации и проведении мероприятий на фестиваль будут отправлены 100 уральских волонтёров.

Молодые люди были выбраны из числа желающих в результате строго отбора. Будущие волонтёры прошли обучение, в ходе которого подтянули навыки межкультурной коммуникации, научились управлять конфликтными ситуациями и работать в команде.

На Всемирном фестивале молодёжи и студентов волонтёры будут задействованы в транспортной логистике, окажут помощь в проведении церемоний закрытия и открытия, будут сопровождать представителей СМИ и делегации.

Как передаёт Уралинформбюро, в результате участия в фестивале каждый волонтёр получит бесценный опыт, который затем можно будет применить в других проектах волонтёрской деятельности.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Фонд «Город без наркотиков» подписал соглашение с правительством Свердловской области
сегодня, 09:00
0 0
Волонтёры Екатеринбурга нашли родных потерявшей память пенсионерки
26 августа, 09:00
1 1
Воры украли дорогой велосипед у екатеринбуржца средь бела дня (ВИДЕО)
11 сентября, 06:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 73
Подписаться на новости