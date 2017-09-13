100 волонтёров с Урала отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

В октябре в Сочи пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Для помощи в организации и проведении мероприятий на фестиваль будут отправлены 100 уральских волонтёров.
Молодые люди были выбраны из числа желающих в результате строго отбора. Будущие волонтёры прошли обучение, в ходе которого подтянули навыки межкультурной коммуникации, научились управлять конфликтными ситуациями и работать в команде.
На Всемирном фестивале молодёжи и студентов волонтёры будут задействованы в транспортной логистике, окажут помощь в проведении церемоний закрытия и открытия, будут сопровождать представителей СМИ и делегации.
Как передаёт Уралинформбюро, в результате участия в фестивале каждый волонтёр получит бесценный опыт, который затем можно будет применить в других проектах волонтёрской деятельности.
100 волонтёров с Урала отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи13 сентября 2017, 06:05Добавить новость
В октябре в Сочи пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Для помощи в организации и проведении мероприятий на фестиваль будут отправлены 100 уральских волонтёров.
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