Кукольный спектакль «Рождественский Вертеп» показан в цеху завода Нижнего Тагила (ФОТО)

И театр, и музей намерены создать в городе новое культурно-досуговое пространство, именно поэтому для проведения спектакля была выбрана столь необычная сцена. Металлические балки, блоки, прожектора, перекрытия окружали актеров.

Вертеп – это камерный спектакль. Мы привыкли работать на сцене, а здесь, например, другая акустика. Нам пришлось делать отдельную репетицию по вокалу. На мой взгляд, эксперимент все же удался, хотелось бы здесь что-то более масштабное поставить, -- рассказала Наталья Молоканова, режиссер.

Фото: Владимир Азанов

Интересно, что спектаклю «Рождественский Вертеп» более 20 лет. Куклы, которые исполняют роли, стали за это время ещё более таинственными.

Фото: Тимофей Дубинин



В музее также положительно оценили проделанную работу. Антонина Андреевна Бунькова, руководитель службы развития музея-заповедника «Горнозаводской Урал» сказала: