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Новости Нижнего Тагила

Кукольный спектакль «Рождественский Вертеп» показан в цеху завода Нижнего Тагила (ФОТО)

13 сентября 2017, 08:30Добавить новость
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Накануне труппа Нижнетагильского кукольного театра показала спектакль «Рождественский Вертеп» на площадке цеха шиберных затворов. Место расположено в музее-заповеднике истории развития техники черной металлургии.

И театр, и музей намерены создать в городе новое культурно-досуговое пространство, именно поэтому для проведения спектакля была выбрана столь необычная сцена. Металлические балки, блоки, прожектора, перекрытия окружали актеров.

 

Вертеп – это камерный спектакль. Мы привыкли работать на сцене, а здесь, например, другая акустика. Нам пришлось делать отдельную репетицию по вокалу. На мой взгляд, эксперимент все же удался, хотелось бы здесь что-то более масштабное поставить, -- рассказала Наталья Молоканова, режиссер.

 

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Интересно, что спектаклю «Рождественский Вертеп» более 20 лет. Куклы, которые исполняют роли, стали за это время ещё более таинственными.

 

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Фото: Тимофей Дубинин


В музее также положительно оценили проделанную работу. Антонина Андреевна Бунькова, руководитель службы развития музея-заповедника «Горнозаводской Урал» сказала:

 

Мы очень рады, что наша совместная работа с театром кукол получила такой позитивный отклик у зрителей. Для первого раза, я считаю, что прошло неплохо, конечно, есть и некоторые организационные моменты, которые нам хотелось бы в будущем исправить, чтобы нашим посетителям было комфортнее и удобнее. С театральным сообществом Нижнего Тагила мы не прекращаем сотрудничество, сейчас ведутся переговоры о показе еще одного спектакля на музее-заводе. Мы не исключаем и практики проведения здесь музыкальных концертов, тем более, что такой опыт для нас уже не нов.

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