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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский музей-заповедник организует международную выставку о Демидовых

13 сентября 2017, 23:05Добавить новость
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Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» стал одним из организаторов международной выставки «Демидовы в истории Урала».

13 сентября в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась международная выставка «Демидовы в истории Урала». На ней будут представлены редкие архивные документы, которые собирались сразу из нескольких музеев и архивов по регионам России.

Одним из организаторов выставки является Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Он предоставил на выставку чертежи производственных заводских устройств, копии фотографий Нижнего Тагила 19 века и копии портретов представителей династии Демидовых.

Выставка «Демидовы в истории Урала» пройдёт с 13 сентября по 8 октября, передаёт пресс-служба музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

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