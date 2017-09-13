Нижнетагильский музей-заповедник организует международную выставку о Демидовых

13 сентября в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась международная выставка «Демидовы в истории Урала». На ней будут представлены редкие архивные документы, которые собирались сразу из нескольких музеев и архивов по регионам России.



Одним из организаторов выставки является Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Он предоставил на выставку чертежи производственных заводских устройств, копии фотографий Нижнего Тагила 19 века и копии портретов представителей династии Демидовых.



Выставка «Демидовы в истории Урала» пройдёт с 13 сентября по 8 октября, передаёт пресс-служба музея-заповедника «Горнозаводской Урал».