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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин Александр Мехоношин в составе группы «N.E.V.A» выступил на центральном телевидении в шоу «Минута славы» (ВИДЕО)

14 февраля 2017, 13:10Добавить новость
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Группа «N.E.V.A» и выступающий в её составе тагильчанин Александр Мехоношин выступили на шоу талантов «Минута славы» на «Первом канале». Музыканты исполнили песню «Ты не верь слезам» под аккомпанемент таких музыкальных инструментов как мандолина, жалейка, блок-флейта, аккордеон.

Перед началом выступления своё мнение о музыкантах высказал ведущий шоу Михаил Боярский, с которым группа раньше совместно выступила в проекте «Главная сцена». Он отметил, что ценит творчество группы:

 

Эти ребята прославлены уже будь здоров, но лично я их творчеству всегда рад, -- сказал Михаил Боярский.

 

Группа «N.E.V.A» является авторским коллективом, который исполняет собственные песни. Однако для шоу ребята решили выбрать известную песню Шуры «Ты не верь слезам». Несмотря на использование большого числа различных музыкальных инструментов, которые придали музыке особенное звучание, и исполнение песни в четыре голоса, жюри выступление не приняло.

 

В этом конкурсе номер не на месте. Им есть куда развиваться, но то, что они выбрали, в этом конкурсе не танцует, -- подвел итог участник жюри, актер Сергей Юрский.

 

 

Поклонники группы поддержали музыкантов. В социальной сети многие из них высоко оценили выступление и даже просили записать аудио-версию песни. Напомним, Александр Мехоношин музыкант из Нижнего Тагила и выступает в качестве бас-гитариста группы.


 
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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