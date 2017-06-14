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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут увидеть каменные пейзажи на новой выставке в музее природы

14 июня 2017, 07:30Добавить новость
выставка,музей,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,камни,искусство,музей природы
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 15 июня открывает выставку «Каменные грёзы». В экспозиции будут представлены горные породы и минералы.

Пейзажные и сюжетные композиции, по заверению организаторов, принесут посетителям эстетическое наслаждение.

Кстати, пейзажные камни встречаются довольно редко в природе. Их следует рассматривать как уникальное творение. К таким камням относятся яшма, серпентинит, мрамор, скарн, известняк, офикальцит, агат, оникс, родонит и многие другие.

Над композицией, можно сказать, работают два художника – природа и камнерез. Одним из таких мастеров является Анатолий Панфилов, ведущий ювелир Урала, член совета дизайнеров России. В его коллекции насчитывается около 60-ти образцов творчества художника и природы. 

Выставка откроется в музее природы и охраны окружающей среды в 16:00.

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