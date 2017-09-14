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Новости Нижнего Тагила

Кинотеатры Нижнего Тагила начали получать письма с угрозами от противников «Матильды»

14 сентября 2017, 16:40Добавить новость
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Противники показа фильма «Матильда» начали отправлять угрожающие письма тагильским кинотеатрам.

Угрожающее письмо уже получил кинотеатр «Красногвардеец». Оно было отправлено Всероссийской православной организацией «Христианское Государство – Святая Русь». Напомним, ранее угроза поджога за показ «Матильды» была получена одним из кинотеатров Екатеринбурга.

 

Как рассказала директор «Красногвардейца», в тексте письма православные активисты требуют администрацию отказаться от показа фильма «Матильда», в противном случае «будут предприняты радикальные методы борьбы». Она уточнила, что в кинотеатре не собирались показывать фильм. Однако причиной послужили не угрозы, а технический формат, пишет агентство новостей «Между строк».

 Скорее всего, фильм будет в электронном виде, и мы не сможем его показать. Но я буду консультироваться с вышестоящим руководством. Авторы письма своими угрозами только разогревают интерес тагильчан к картине. Режиссер вправе по своему интерпретировать исторические события, ведь фильм художественный, а не документальный, -- сообщила директор кинотеатра «Красногвардеец» Зоя Копысова.

 

Напомним, в Нижнем Тагиле фильм Алексея Учителя «Матильда» будет показан с 26 октября. От проката картины кинотеатры отказываться не намерены, несмотря на угрозы.

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