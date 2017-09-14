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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов: «Высокая явка жителей Нижнего Тагила на выборы не зависела от розыгрышей авто и квартир»

14 сентября 2017, 13:55Добавить новость
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Глава Нижнего Тагила рассказал о влиянии фестиваля «Уральских Самоцветов» на явку тагильчан на выборы.

На конференции в Екатеринбурге Сергей Носов отметил, что фестиваль «Уральских Самоцветов» повлиял без сомнения на рост благосостояния жителей Нижнего Тагила

 

Я очень рад, что 3 семьи получили квартиры. Рад, что 18 (жаль что не 20) тагильчан получили автомобили, -- отметил Сергей Носов.


В пример он привел проведение фестиваля в Тюмени:

Что касается самой явки, когда мы беседовали с «Уральскими Самоцветами» о фестивале, мне приводили в пример Тюмень, где рабочие вставали в полшестого, чтобы проголосовать и получить приз. Я переживал за тагильчан, но они спокойно шли на избирательные участки. Явка была та же, что и в прошлом году.

 

Глава города также отметил участие тагильчан в выборах в городскую думу. Активность граждан определялась мобилизацией и бюджетников, и градообразующих предприятий. По территориальным партийным спискам разница между округами была в 10-15 чел. - явка была очень высокой.

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Комментарии (1)
xemafor 14.09.2017 14:16:08 #
Вот как раз именно из-за розыгрышей и была высокая явка.
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