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Новости Нижнего Тагила

Житель Каменска-Уральского осуждён за незаконную организацию детского отдыха

14 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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В Каменске-Уральском наказали 27-летнего директора компании, который незаконно организовывал детский отдых в оздоровительном лагере Каменского района.

Он попал под суд по двум статьям УК РФ – за оказание небезопасных для здоровья и жизни услуг, а также за неисполнение решения суда.

Летом 2016 года молодой человек организовал отдых для порядка 70 детей. Услуги оказывались с нарушением санитарного и противопожарного законодательства.

Кроме того, после решения о закрытии учреждения на 30 суток, вынесенного судом Каменского района, лагерь всё равно продолжал работать.

Нарушитель был оштрафован на 20 тысяч рублей, передаёт пресс-служба СК РФ по региону.

 
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