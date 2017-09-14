Житель Каменска-Уральского осуждён за незаконную организацию детского отдыха

Он попал под суд по двум статьям УК РФ – за оказание небезопасных для здоровья и жизни услуг, а также за неисполнение решения суда.



Летом 2016 года молодой человек организовал отдых для порядка 70 детей. Услуги оказывались с нарушением санитарного и противопожарного законодательства.



Кроме того, после решения о закрытии учреждения на 30 суток, вынесенного судом Каменского района, лагерь всё равно продолжал работать.



Нарушитель был оштрафован на 20 тысяч рублей, передаёт пресс-служба СК РФ по региону.