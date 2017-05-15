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Новости Нижнего Тагила

Пользователи ВКонтакте оставили более 200 тысяч публикаций в рамках акции Бессмертный полк

15 мая 2017, 19:00Добавить новость
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В социальной сети ВКонтакте во время проведения акции Бессмертный полк пользователи оставили более 200 публикаций.

Люди делились фотографиями и историями о своих близких - участников Великой Отечественной Войны. Кроме того, пользователи публиковали фото- и видеозаписи народного движения в городах России.

Помимо этого, пользователи социальной сети ВКонтакте стали участниками акции #БессмертныйПолкОнлайн. Так, любой желающий мог поделиться семейной историей о подвиге. Информация отображалась на обложке сообщества акции Бессмертный полк. В ответ участникам присылали персональные открытки.

По традиции в праздничные дни пользователи соцсети из России дарили друг другу виртуальные подарки - Георгиевскую ленту и значок с символикой 9 мая, а жители Украины - маки.

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