Пользователи ВКонтакте оставили более 200 тысяч публикаций в рамках акции Бессмертный полк

Люди делились фотографиями и историями о своих близких - участников Великой Отечественной Войны. Кроме того, пользователи публиковали фото- и видеозаписи народного движения в городах России.





Помимо этого, пользователи социальной сети ВКонтакте стали участниками акции #БессмертныйПолкОнлайн. Так, любой желающий мог поделиться семейной историей о подвиге. Информация отображалась на обложке сообщества акции Бессмертный полк. В ответ участникам присылали персональные открытки.





По традиции в праздничные дни пользователи соцсети из России дарили друг другу виртуальные подарки - Георгиевскую ленту и значок с символикой 9 мая, а жители Украины - маки.