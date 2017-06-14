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Тачки, плохие девчонки и легендарный рок
Или как пуститься во все тяжкие в Нижнем Тагиле?
На этой неделе в Нижнем Тагиле много культовых, интересных и красивых событий. Мы подобрали для вас всё самое лучшее. Весёлых выходных, хорошего настроения и крепкого здоровья!
Мероприятия из категории «18+» смотрите ниже.
Топ-7 мероприятий
Queen Rock In Montreal
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
16, 17 июня, 19:30

«Queen Rock In Montreal», легендарный фильм-концерт великих музыкантов, часто называют лучшим живым выступлением группы. Запись шоу с арены «Монреаль Форум» в 1981-м году стала первым концертом группы, целиком снятым на плёнку 35-мм. Чтобы поклонники коллектива в полной мере ощутили грандиозность этого события, оригинальные материалы были оцифрованы в формате Ultra HD с отличным объёмным звуком. Театральное и невероятно увлекательное представление расцветёт на больших экранах в разрешении высокой чёткости.

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Свердловская музкомедия на сцене Драматического театра
Нижнетагильский драматический театр
пр. Ленина, 33

16+
М. Дунаевский
Мюзикл в двух действиях
«Алые паруса»
16 июня - 18:30

12+
И. Дунаевский, М. Дунаевский
Мюзикл в двух действиях
«Веселые ребята»
17 июня - 18:30

16+
С. Дрезнин
Музыкальные хроники времен Империи в двух действиях
«Екатериная Великая»
18 июня - 18:30
Тел.: 41-21-78, 41-21-88








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Концертная программа клуба авторской песни «Зеленая лампа» - «Споемте, друзья!»
Парк имени Бондина
18 июня, 15:00

Авторские песни под гитару. Красивые стихи, хорошая музыка, теплые встречи.

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Змеиный источник
Кинотеатр «Красногвардеец»
улица Победы, 26
16 июня, 17 июня, 18 июня, 17:00, 19:00

Члены молодежной организации «Экологи Сибири» узнают, что на озере Байкал, в заповедном месте планируется строительство крупного отеля. Лидер экологов Егор призывает любой ценой помешать этим планам и встать на защиту природы. Ребята едут на Байкал и разбивают палаточный лагерь прямо на месте строительства. Начинается противостояние юных экологов и строительной корпорации, обе стороны настроены решительно. Ситуация накаляется еще более, когда выясняется, что подруга Егора — дочь директора строительной корпорации. Строителям нужно начинать работы, и они решаются на крайние меры…
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Озеро героев
Кинотеатр «Красногвардеец»
улица Победы, 26
16 июня, 13:00, 15:00
17 июня, 11:00, 13:00, 15:00
18 июня, 11:00, 13:00, 15:00

Члены молодежной организации «Экологи Сибири» узнают, что на озере Байкал, в заповедном месте планируется строительство крупного отеля. Лидер экологов Егор призывает любой ценой помешать этим планам и встать на защиту природы. Ребята едут на Байкал и разбивают палаточный лагерь прямо на месте строительства. Начинается противостояние юных экологов и строительной корпорации, обе стороны настроены решительно. Ситуация накаляется еще более, когда выясняется, что подруга Егора — дочь директора строительной корпорации. Строителям нужно начинать работы, и они решаются на крайние меры…
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Тачки 3
Кинотеатр «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
16, 17, 18 июня, 10:10, 12:10, 14:10, 16:30, 18:15

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

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Весь этот мир
Кинотеатр «Россия»
пр. Вагоностроителей, 26-а
16, 17, 18 июня, 20:55

Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя. Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома.

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РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВОК
«Западноевропейское искусство из коллекции музея»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
150 р. для взрослых,
100 р. для студентов и пенсионеров,
50 р. для школьников,
20 р. для дошкольников
Телефон: 8 (343) 524-63-47
«Юбилейная выставка детских работ из коллекции НТМИИ и победителей выставок-конкурсов»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
31 мая - 26 июня
с 15:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 548-76-95

«Русское искусство XVIII – ХХ веков»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
150 р. для взрослых,
100 р. для студентов и пенсионеров,
50 р. для школьников,
20 р. для дошкольников
Телефон: 8 (343) 524-63-47

«Зримые свидетели мира невидимого»
Историко-краеведческий музей
пр. Ленина, 1
15 мая - 31 декабря
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры

«Выставка «Хранитель исторического наследия»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
15 мая - 15 августа,18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
Тел.41-64-01
«Совершенство дивных граней»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр.Ленина 1а
15 мая - 31 декабря
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
«В сапогах по белу свету»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения
«Господский дом», Тагильская ул., 26
15 мая - 10 сентября
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
«История денег России»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
15 мая - 25 июня
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры

18+
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Выставка «Под водой» 18+
Галерея Space Place
пр. Строителей, 1А
16 июня, 17:00

Фотовыставка Эвана Этвуда (США).
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Нелюбовь
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
16, 17 июня, 16:15
18 июня, 15:20

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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Очень плохие девчонки
Кинотеатр «Родина»
пр. Ленина, 57
16 июня, 17 июня, 12:10, 22:55
18 июня, 11:10, 22:05

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из неловкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.
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Берегите себя и своих близких! Будьте внимательны к детям, особенно на природе: пусть вам и вашим семьям никогда не придется пережить то, что довелось Диме Пескову, заблудившемуся в лесу на 4 дня.
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Текст, оформление: Камила Мориак

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