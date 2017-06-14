«Queen Rock In Montreal», легендарный фильм-концерт великих музыкантов, часто называют лучшим живым выступлением группы. Запись шоу с арены «Монреаль Форум» в 1981-м году стала первым концертом группы, целиком снятым на плёнку 35-мм. Чтобы поклонники коллектива в полной мере ощутили грандиозность этого события, оригинальные материалы были оцифрованы в формате Ultra HD с отличным объёмным звуком. Театральное и невероятно увлекательное представление расцветёт на больших экранах в разрешении высокой чёткости.
Змеиный источник Кинотеатр «Красногвардеец» улица Победы, 26 16 июня, 17 июня, 18 июня, 17:00, 19:00
Члены молодежной организации «Экологи Сибири» узнают, что на озере Байкал, в заповедном месте планируется строительство крупного отеля. Лидер экологов Егор призывает любой ценой помешать этим планам и встать на защиту природы. Ребята едут на Байкал и разбивают палаточный лагерь прямо на месте строительства. Начинается противостояние юных экологов и строительной корпорации, обе стороны настроены решительно. Ситуация накаляется еще более, когда выясняется, что подруга Егора — дочь директора строительной корпорации. Строителям нужно начинать работы, и они решаются на крайние меры…
Озеро героев Кинотеатр «Красногвардеец» улица Победы, 26 16 июня, 13:00, 15:00 17 июня, 11:00, 13:00, 15:00 18 июня, 11:00, 13:00, 15:00
Члены молодежной организации «Экологи Сибири» узнают, что на озере Байкал, в заповедном месте планируется строительство крупного отеля. Лидер экологов Егор призывает любой ценой помешать этим планам и встать на защиту природы. Ребята едут на Байкал и разбивают палаточный лагерь прямо на месте строительства. Начинается противостояние юных экологов и строительной корпорации, обе стороны настроены решительно. Ситуация накаляется еще более, когда выясняется, что подруга Егора — дочь директора строительной корпорации. Строителям нужно начинать работы, и они решаются на крайние меры…
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Весь этот мир Кинотеатр «Россия» пр. Вагоностроителей, 26-а 16, 17, 18 июня, 20:55
Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя. Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома.
Нелюбовь Кинотеатр «Родина» пр. Ленина, 57 16, 17 июня, 16:15 18 июня, 15:20
Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
Очень плохие девчонки Кинотеатр «Родина» пр. Ленина, 57 16 июня, 17 июня, 12:10, 22:55 18 июня, 11:10, 22:05
Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из неловкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.