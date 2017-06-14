Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица… а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя. Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома.