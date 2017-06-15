Уникальная музыка в стиле The Sound of Rum будет представлена на фестивале Alfa Future People в Нижегородской области (ФОТО)

Проект Casa Musica с потрясающими live-сетами лучших мировых хедлайнеров и альтернативных EDM-исполнителей будет представлен на фестивале Alfa Future People-2017, который пройдет в Нижегородской области.

Проект Casa Musica возвращается на Alfa Future People-2017. Гостей мероприятия ждут зажигательные саунды, интересные локальные проекты, специальные гости и многое другое. Преимущество этой сцены не только в живом звуке, но и в способности удовлетворить любого музыкального ценителя.





Как отмечает генеральный директор Alfa Future People - Виктор Шкипин, фестиваль очень гордится гостями со всей России, из Европы и США. Организаторы рады воспользоваться возможностью представить гостям новые музыкальные направления.





The Sound of Rum – первое творческое партнерство с мировым амбассадором Bacardi, Major Lazer, Diplo. Участники live-сцены Casa Musica объехали со своими хитами весь мир, и представляют современные музыкальные тенденции.





Выступление откроет проект известного композитора из Москвы – Александра Князева. Также на сцене ожидаются: Araab Muzik, Ata Kak, Spoek Mathambo/Hucci/Machinedrum, Jungle (DJset), DZA, Moodymann, Soulection: the Whooligan & Andre Power, Kito Jempere Live Band, Soul Surfers, Deep Fried Friends, Steppa Style & Stereodrop, DS Bar Showcase: Orangeсand Timofey, ГОСТЗВУК SHOWCASE: Lapti & Flaty & Fama 87.

Все перечисленные участники являются яркими хедлайнерами сцены, законодателями современной музыкальной моды, легендами мировой музыки. Многие из них номинанты и победители всевозможных премий, например, «Гремми».





География исполнителей довольно широка. Фестиваль ждет исполнителей со всей России, из Лос-Анджелеса, Берлина, Великобритании. Это музыкальное событие года, которое не позволит себе пропустить ни один настоящий музыкальный гурман.





Фото: Alfa Future People